Şenol Güneş’ten İki Değişiklik

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Lig'in 6. haftasında derbi heyecanı yaşanırken, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş bu maç öncesinde ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Güneş, geçen hafta Atiker Konyaspor mücadelesini tamamlayamayan Adriano'nun yerine sağ bekte Medel'e forma şansı verirken, Atiker Konyaspor'a karşı sakatlığından dolayı forma giymeyen Oğuzhan Özyakup'u kadroya dahil etti.

Şenol Güneş'in sarı-lacivertliler karşısında sahaya süreceği 11 ise şu şekilde:

"Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk"