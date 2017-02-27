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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 145,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,30 liradan, 956 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 972 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 934 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 953 liradan, 467 liradan alınan Yarım Ziynet 477 liradan, 233 liradan alınan Çeyrek Ziynet 238 liradan satıldı.

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