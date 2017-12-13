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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 153,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 153,70 liradan, bin 12 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 28 liradan, 140 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 144 liradan, 988 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 8 liradan, 494 liradan alınan Yarım Ziynet 504 liradan ve 247 liradan alınan Çeyrek Ziynet 252 liradan satıldı.

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