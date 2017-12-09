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Serebral Palsi Hastasının Yürüme Mesafesi Robotik Rehabilitasyon İle Arttı

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Serebral Palsi Hastasının Yürüme Mesafesi Robotik Rehabilitasyon İle Arttı
Denizli'de serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken 28 yaşındaki genç, robotik rehabilitasyon ile uzun mesafe yürümeye başladı.

Denizli'de serebral palsi hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken 28 yaşındaki genç, robotik rehabilitasyon ile uzun mesafe yürümeye başladı.

Denizli'de doğum sırasında oksijensiz kalarak serebral palsi hastası olan, hastalığı nedeniyle yürümeyen ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan 28 yaşındaki Sercan Aydın, annesinin bel fıtığı tedavisi gördüğü Nobel Tıp Merkezi'nde uygulanan robotik rehabilitasyon ile hayata tutundu. Tedaviye başladığında hiç yürüyemeyen genç, 55 seans sonra uzun mesafe yürümeye başladı.

Oğlunun sıkıntı günler geçirdiğini anlatan anne Azime Aydın, "21 yaşında anne oldum. Oğlum doğumda oksijensiz kaldığı için engelli durumda, gelişiminin geç olduğunu gözlemledik. 7 yaşına kadar tedavi süreci devam etti, çeşitli ameliyatlar geçirdi ve sonrasında okula başladı. Sercan'la beraber okula gidip geldim. Zor bir dönemdi ama onunla birlikte hayatı öğrendim. Bel fıtığı tedavimi olduktan sonra Sercan'ın da burada tedavi olmasını istedik. Sercan daha önce birçok merkezde tedavi oldu fakat gözle görülür bir iyileşme görememiştik. Şimdi robotik rehabilitasyon tedavisi gözle görülür bir iyileşme sağladı" dedi.

Sercan Aydın'ın doktoru Uzman Dr. Necdet Çatalbaş ise 55 seans sonra Sercan'ın uzun mesafe yürümeye başladığını belirterek, "Sercan merkezimize geldiğinde tekerlekli sandalyede hareket etmekte zorluk çekiyordu, ağrıları ve istemsiz kasılmaları vardı. Koltuk değnekleriyle birkaç adım atabiliyordu, çabuk yoruluyordu. 55 seanslık tedavileri sonrasında rahatlıkla hareket etmeye, destekle daha uzun mesafe yürümeye başladı, ağrıları ve kasılmaları çok büyük oranda azaldı. Havuz içi rehabilitasyon, çamur tedavisi, elektro terapi, masaj gibi tedavilerimizin yanında Sercan'a robotik rehabilitasyon da uyguladık. Robotik rehabilitasyon Sercan gibi hastalarda daha fazla yürüme egzersizi olanağı sağlamakta, böylece tedavi süresi kısalıp etkinliği artmaktadır" dedi.

Serebral palsi nedir?

Serebral palsi, doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemdeki beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Serebral palside beyinde oluşan hasar ilerleyici değildir. Serebral palsi bulaşıcı, kalıtsal ve hayatı tehdit eden bir durum değildir. Motor geriliğine; duyusal, bilişsel, iletişim, algılama, epilepsi, davranış bozuklukları ve ikincil olarak gelişen kas iskelet sistemi sorunları eşlik eder. Serebral palsili çocukların büyük bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken, bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötü bir tablo sergileyebilir. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir.

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