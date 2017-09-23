  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Servis Şoförlerine ‘Güvenlik’ Eğitimi

» »
Servis Şoförlerine ‘Güvenlik’ Eğitimi
Tokat'ta okulların servis şoförlerine yönelik "Güvenlik" eğitimi verildi.

Tokat'ta okulların servis şoförlerine yönelik "Güvenlik" eğitimi verildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Güvenlik" eğitimine yaklaşık 100 servis şoförü katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, servis sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Okul servis araçlarının her koltuğunda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması, taşıma sınırının üzerinde öğrenci alınmaması, araçta bulunması zorunlu ekipmanlar, 2918 trafik kanununun hükümlerine uyulması ve bu hükümler neler olduğu slayt gösteri eşliğinde anlatıldı. Ayrıca eğitimde okul servis araçlarında çalışan servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar, okul taşıtlarında aranacak şartlar, okul taşıtlarında taşımacının yükümlülükleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Ateşi Edirne’ye Düştü23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Dosteli Market, 13 Bin Kişiye Ulaştı23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • “Çocuk Ve Aile Fuarı” Çocuklar İçin Engelleri Kaldırıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Köylere İmam Evi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan:23 Eylül 2017 Cumartesi 13:43
  • Dolu Mağduru İznikli Çiftçilere Destek23 Eylül 2017 Cumartesi 13:38
  • Servis Şoförlerine ‘Güvenlik’ Eğitimi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:38
  • Aydın’da Oda Ve Borsa Seçimleri Ertelendi23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Mersin, Tarihi Kentler Birliği’ne Ev Sahipliği Yapıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Uluslararası Kudüs Sempozyumu Başladı23 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti