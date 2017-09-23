Servis Şoförlerine ‘Güvenlik’ Eğitimi

Tokat'ta okulların servis şoförlerine yönelik "Güvenlik" eğitimi verildi.

Tokat'ta okulların servis şoförlerine yönelik "Güvenlik" eğitimi verildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Güvenlik" eğitimine yaklaşık 100 servis şoförü katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, servis sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Okul servis araçlarının her koltuğunda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması, taşıma sınırının üzerinde öğrenci alınmaması, araçta bulunması zorunlu ekipmanlar, 2918 trafik kanununun hükümlerine uyulması ve bu hükümler neler olduğu slayt gösteri eşliğinde anlatıldı. Ayrıca eğitimde okul servis araçlarında çalışan servis şoförü ve rehber personelde aranan şartlar, okul taşıtlarında aranacak şartlar, okul taşıtlarında taşımacının yükümlülükleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.