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Ses Sanatçısı Mahmut Tuncer, Kastamonu’yu Ziyaret Etti

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Ses Sanatçısı Mahmut Tuncer, Kastamonu’yu Ziyaret Etti
Kastamonu'ya özel bir ziyarette bulunan ve şehri gezen ses sanatçısı Mahmut Tuncer, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

Kastamonu'ya özel bir ziyarette bulunan ve şehri gezen ses sanatçısı Mahmut Tuncer, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti.

Kastamonu'nun temizliğine, tarihine ve kültürüne hayran kaldığını dile getiren ses sanatçısı Mahmut Tuncer, "Kastamonu'da gerçekleştirdiğimiz gezide Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalarla karşılaştık. Gerçekten yıkılmaya yüz tutan binaların bugün eski ihtişamına kavuştuğunu gördük. Tarih ve kültür kokan bu şehre bu yönde yapılan her yatırımın değerli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Kastamonu benim gördüğüm en temiz şehirlerden biri. Bunun içinde Sayın Başkanı yaptığımız ziyarette tebrik ettik. Kastamonu'yu herkesin mutlaka görmesini tavsiye ediyorum. Burası insana huzur veren bir şehir" diye konuştu.

Nazik ziyaretlerinden ötürü Tuncer'e teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Bizler işimizi yapıyoruz. Sizler gibi dışarından ilimize gelen misafirlerimizin güzel dilekleri ve görüşleri bizleri mutlu ediyor. İnşallah Kastamonu'yu her alanda hak ettiği noktaya çıkartacağız" diye konuştu.

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