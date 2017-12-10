Sevgi Evleri'ndeki çocuklara eğlence

Ordu Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için eğlence programı düzenledi

Sevgi Evleri'nde kalan çocukları yalnız bırakmayan ve kaldıkları evlerde ziyaret edip hatırlarını soran Selda Yavuz, bu çocuklarla karne tatili öncesi düzenlediği eğlence programında bir araya geldi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Uygulama Restoranı'nda düzenlenen eğlence programa, Vali Seddar Yavuz da katılarak, eşi Selda Yavuz ile birlikte çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Vali Yavuz, "Siz sevgili yavrularımızın en iyi şekilde hayata hazırlanması, eğitilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, en önemlisi de ihtiyaç duyduğunuz sevginin verilmesi noktasında, eşimle birlikte her fırsatta sizlerle bir arada olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu. Her konuda kendisine yardımcı olan eşi Selda Yavuz'a da teşekkür eden Vali Yavuz, "Çocukların yüzlerindeki sevinci görmek beni çok mutlu ediyor. Onlar sadece sevgi ve ilgi istiyor" dedi.

Programda, karagöz ile hacivat gösterisi çocuklardan büyük alkış alırken, doyasıya eğlenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, gönüllerince dans edip eğlendi. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Gürsel Aksoy, kendisinin özel olarak hazırladığı hediyeyi Bayan Yavuz'a takdim etti.