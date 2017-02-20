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ŞİKE DAVASI OLAYLI BAŞLADI

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ŞİKE DAVASI OLAYLI BAŞLADI
'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi’nde başladı. Duruşmada gergin anlar yaşandı.

'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin açılan dava, Silivri Cezaevi’nde başladı. Duruşmada gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile gazeteci Mehmet Baransu ve İstanbul eski emniyet müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer arasında sözlü tartışma çıktı. Baransu ve Yılmazer duruşma salonundan çıkarıldı.

108 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Siliviri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda görülen davanın ilk duruşmasına, aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu eski Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski emniyet mdüür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ve gazeteci Mehmet Baransu’nun da bulunduğu bazı tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, yaklaşık 35 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun aralarında bulunduğu bazı şikayetçi ve mağdurlar ile avukatları da duruşmaya katıldı.

"KÖPEKSİN, KÖPEK..."
Duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapılırken bir anda ortam gerginleşti. Şikayetçi bölümünde oturan Aziz Yıldırım, Mehmet Baransu’yu göstererek, “Dön önüne, ağzıyla küfür ediyor terbiyesiz” dedi. Baransu ise “Sen ediyorsun, sensin terbiyesiz” dedi. Salonda yükselen tansiyona diğer şikayetçiler de katıldı.

Bir şikayetçi, “Senin konuşmaya hakkında yok be şerefsiz. Gereğini yapın, herkesin hayatını kararttı” derken, bir çok şikayetçi de “köpeksin, köpek” diye bağırdı. Askerler tutuklu sanıkların arkasına dizildi. Ali Fuat Yılmazer bu duruma tepki göstererek, “Arkamı dönerim ben, onlar müşteki değil, suçlular suçlu, delilli belgeli” şeklinde bağırınca Aziz Yıldırım, “Biz suçlu değiliz, siz kumpas yaptınız. Siz her yerde kumpas yaptınız” dedi.

Bunun üzerine Yılmazer, “Ben derim kardeşim ne var? Diğer şikayetçilerden bazıları Yılmazer’e “İsrail’in uşağı” diye tepki gösterdi.

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