Sıla Gurbet Buluşması

Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun (ERDEF) organize ettiği "Başkent'te Erzurum Günleri" Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun (ERDEF) organize ettiği "Başkent'te Erzurum Günleri" Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Binlerce Erzurumluyu bir araya getiren etkinliğin açılış töreni oldukça hareketli geçti.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ankara Erzurum Günleri" Atatürk Kültür Merkezi'nde stantların kurulmasıyla program başladı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İstanbul Milletvekili Murtaza Zengin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ERDEF Başkanı Feridun Önal, ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, ilçe belediye başkanları, idari mülki erkân ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kültür Merkezindeki program saat 11'de Türk Halk Müziği sanatçılarının sahne almasıyla başladı. Bar gösterisi ve sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel Erzurum Türküleri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Sıla gurbet buluşmasında ilk konuşmayı Erzurum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı (ESAV) Veysel Karani Aksungur yaptı. Erzurum'un nüfusunun altı katının da Erzurum dışında yaşadığına dikkat çeken Aksungur, asıl gayenin hemşerileri birlik beraberlik içerisinde tutmak olduğunu söyledi. Bu tür organizasyonlarla birlikte Erzurum'un kültürünün yaşatıldığına dikkat çeken Aksungur, böylelikle Erzurum'un damak tadının da tekrar gündeme geldiğini söyledi.

ERZURUM YAKIN ZAMANIN SANAYİ ŞEHRİ OLACAK

"Erzurum'dan Ankara'mıza gelen ve yaşayan tüm Erzurumlu ve Erzurum'u seven dostlar hepinizi bu güzel günde sevgi saygıyla selamlıyorum" diyerek söze başlayan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, cazibe merkezi konusunda katılımcıları bilgi verdi.

Önümüzdeki zamanda Erzurum'un ticari anlamda hak ettiği yeri alacağına dikkat çeken Vali Azizoğlu, "Bir tek şeye temas etmek istiyorum, cazibe merkezleri projesi kapsamında Erzurum'a 20 milyar TL'nin üzerinde bir yatırım talebi oluştu. Biz Erzurum'un mahalli idarecileri ve yerel yöneticileri olarak alt yapı hizmetlerini tamamladık, parselasyon yaptık, arsaların tahsislerine başladık. Bakanlığımızda bu yatırımları bir an evvel sonuçlandırırsa, Erzurum Doğu Anadolu'nun çok yakın zaman en büyük sanayi şehri olacaktır. Çünkü Erzurum'a hem Türkiye'den hem de Türkiye dışında yatırımcılar talepte bulundu. Arsalarını temin ettiler ve bakanlığımızın, kalkınma bankamızın onayı bekliyoruz" dedi.

ERZURUM OSMANLI'NIN MİRASI MİRASÇISIDIR

İçişleri eski Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum'un Türkiye'nin geleceğini ve Türkiye'de kardeşlik iklimini oluşturmadaki yapıcı katkısını kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyük olduğunu belirtti.

Ankara'daki Erzurum günlerine katılan Ala, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Erzurum Türkiye'nin Osmanlı'nın mirası olarak, mirasçısı olarak yeryüzünde diğer ülkeler arasında hak ettiği yeri alması bakımından üzerine düşen her şeyi yaptı yapıyor. Sürekli Türkiye'nin istikrarının yanında arkasında, durmuştur. Türkiye büyüdükçe Erzurum doğru yerde durmuştur. Günümüze geliyorum, 15 yılda bir Türkiye; 3 Türkiye oldu ve Erzurum yine doğru yerde oldu. Erzurum bu kalkınma, yatırım ve güçlenme ikliminin oluşmasında yine kendi üzerine düşeni yaptı ve vazifesini bir kez daha yerine getirdi. Bizim isteğimiz Erzurum'un ilk 10 il arasında olmasıdır. Bu yönde çalışıp elimizden geleni yapmalıyız."

ERZURUM İLİM, KÜLTÜR, MEDENİYET ŞEHRİDİR

Erzurum'u tanıtmanın milli bir görev olduğuna vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Erzurum'un çok kritik bir bölgede yer aldığını söyledi.

Erzurum tarihin her döneminde gerek Kafkasyaların, gerek Orta Asya'nın gerekse de Ortadoğu'nun geçiş ve kesişim noktasında olması sebebiyle önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Onun için Erzurum çok önemli bir Selçuklu şehridir. Çünkü Erzurum bölgenin merkezidir. Erzurum sadece konumu ile değil, aynı zamanda ilim, kültür, medeniyet şehridir. Hayatımıza yaptığı katkılarla da her bir gencimizin, evladımızın çok iyi bilmesi gereken bir kenttir" dedi.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz" de birer konuşma yaptı. 4 gün sürecek olan program da protokol tek tek stantları gezdi. Erzurum'a has lezzetleri tadan protokol yetkilileri, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini açılan sergilerle görme fırsatı buldu.