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Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi

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Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu'nun düzenlediği "Gökkuşağı Sanat Festivali kapsamında bu kez "Sıra Gecesi" programı...

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu'nun düzenlediği "Gökkuşağı Sanat Festivali kapsamında bu kez "Sıra Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; akademik ve idari personeller ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Okt. Kemal Akdemir'in hazırlayıp yönettiği, sanat yönetmenliğini ise Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir'in üstlendiği Sıra Gecesi'nde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü öğrencileri başarılı bir sahne performansı sergiledi.

Urfa yöresine ait türkülerin seslendirildiği gecede öğrencilere, Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir, Yrd. Doç. Dr. Volkan Gidiş ve Okt. Kemal Akdemir de eşlik etti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede dinleyiciler de zaman zaman türkülere eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir ve Okt. Kemal Akdemir, düzenlemiş oldukları Sıra Gecesine gösterilen ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin başarılı öğretim elemanlarının yaptığı çalışmalarla adını uluslararası alanda da duyurduğunu dile getiren öğretim elemanları, kendilerine bu imkanı veren Düzce Üniversitesi Yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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