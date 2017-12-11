Şırnak Valiliğinden Şehit Açıklaması

Şırnak Valiliği, Küpeli Dağı'nda teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Şırnak Valiliği, Küpeli Dağı'nda teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Küpeli (Gabar) Dağı Ziyarettepe bölgesinde kış operasyonları kapsamında devam eden Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu sırasında, araziye daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (topuk mayını) patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.