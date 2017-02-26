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Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Taraftara Kombine Bilet Müjdesi

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Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Taraftara Kombine Bilet Müjdesi
Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarların ilgisini arttırmak amacıyla sezonun geri kalanı için yeni bir kombine bilet çıkarttıklarını belirterek...

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarların ilgisini arttırmak amacıyla sezonun geri kalanı için yeni bir kombine bilet çıkarttıklarını belirterek taraftarları kombine bilet almaya davet etti.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Büyükşehir Gaziantepspor maçının ardından taraftara kombine bilet müjdesi vererek, kalan maçlarda kombine fiyatlarının 20, 40 ve 60 TL olacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının ardından yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirten Otyakmaz, ligde ve kupada geride kalan maçlar için yeni bir kombine çıkartıklarını belirterek, "Kale arkası 20, maraton 40 ve VIP tribünü ise 60 liradan satışa sunacağız. Kombinelere ağırlık verilmesini rica ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçını da değerlendiren Otyakmaz, ligde artık maçların zor geçeceğini ve haftalar ilerledikçe stresinde arttığını belirterek, "Golü erken bulduk ve ardından skoru koruma psikolojine girdik. Rakibe çok da pozisyon vermedik. Bizim de kontra ataklardan bulduğumuz çok net pozisyonlar oldu. Farkı açabilirdik olmadı ama kazanmak güzel, üç puan güzel, lider olmak güzel. İnşallah diğer maçlarda da güzel sonuçlar olur liderliğimiz devam eder. Arzu ettiğimiz mutlu sona ulaşırız" dedi.

Havaların ısınması ve Sivasspor'un üst üste galibiyetler alarak şampiyonluk potasında olmasının taraftarları harekete geçirdiğini söyleyen Otyakmaz, "Biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Taraftarlarımız bugün çok coşkuluydu. Hepsine teşekkür ederiz. Yaklaşık 9 bin bilet satıldı fakat bugün statta 7 bin 600 taraftar vardı. Bilet ve kombine almış ve maça gelmemiş yaklaşık bin 500 kişi var. Bilet alan, kombine alan lütfen maça gelsin. Bundan sonra taraftarımız daha kalabalık ve coşkulu olacak diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Otyakmaz, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor'la karşılaşacaklarını belirterek hedefin yarı final olduğunu sözlerine ekledi.

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