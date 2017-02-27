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Siverek’te Patlamamış El Bombası Bulundu

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Siverek’te Patlamamış El Bombası Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıkımına başlanan eski cezaevi hafriyatının döküldüğü yeni park yapılan alanda patlamamış el bombası bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıkımına başlanan eski cezaevi hafriyatının döküldüğü yeni park yapılan alanda patlamamış el bombası bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'nde muhtar Ramazan Aytekin, park yapımı için hafriyatın döküldüğü alanda gezdiği sırada yerdeki poşet dikkatini çekti. Poşeti kontrol eden Aytekin, içerisinde patlamamış el bombası buldu. 155 Polis hattını arayarak bilgi veren mahalle muhtarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombayı etkisiz hale getirdi. Delil torbasına konulan el bombası incelemek üzerine emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, olay yerinde başka bomba olması ihtimaline karşı kazı çalışması yaptı.

Yeni yapılan parkta dolaşırken gördüğü poşeti açtığında bombayı gördüğünü belirten muhtar Ramazan Aytekin, polisi arayarak bilgi verdiğini söyledi.

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