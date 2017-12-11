  • BIST 107.921
  • Altın 153,999
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 10 °C

Soğuk Havaya Karşı Naylonlu Önlem

» »
Soğuk Havaya Karşı Naylonlu Önlem
Muş'ta etkili olan kış mevsimiyle birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı naylon ve brandayla önlem aldı.

Muş'ta etkili olan kış mevsimiyle birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı naylon ve brandayla önlem aldı.

Kış aylarında sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte, köylerdeki vatandaşlar soğuktan korunmak için ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla korumaya başladı. Merkeze bağlı Şenova köyünde yaşayan Selçuk Yılmaz isimli vatandaş, soğuk havadan korunmak için naylon ve branda yoluyla önlem aldıklarını söyledi. Ev, ahır ve garajlarını soğuktan korumak için naylon ve brandayla kapattıklarını ifade eden Selçuk Yılmaz, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evi brandalarla sarmaya başladık. Kış mevsiminde hava sıcaklığı eksi 30-40 dereceyi bulduğu için mecbur bu yolu seçiyoruz. Araçlarımıza da brandalı garaj yapıyoruz. Yaz mevsiminde kullandığımız traktörlerin tekerleklerini de brandalarla kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman lastikler soğuktan etkilenip çatlamıyor" dedi.

Bayram Öztürk isimli vatandaş ise, şiddetli soğuklara karşı önlem almak için ev ve iş makinelerini, branda ve naylonla örterek korumaya çalıştıklarını söyledi. Öztürk, "Kış mevsiminde hava sıcaklığı düştüğünde sıkıntı yaşamayalım diye branda kullanıyoruz. Traktörlerimizi ve römorkları naylonla sarıyoruz. Ayrıca evlerimizin balkon, kapı ve pencerelerini de branda ile sarıyoruz" diye konuştu.

Aynı köyde ikamet eden bazı vatandaşlar da, etkili olan soğuk havadan korunmak amacıyla ilginç yöntemler kullanıyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, traktörlerini naylon ve brandalarla sarıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burhaniye’de Koca Cami Hayırsever Desteğiyle Işıl Işıl Oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 07:33
  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Niğde Belediye Başkanı Özkan’ı Ziyaret Etti11 Aralık 2017 Pazartesi 07:33
  • Yurtta Hava Durumu11 Aralık 2017 Pazartesi 07:33
  • Doğu Anadolu’da Soğuk Hava11 Aralık 2017 Pazartesi 07:13
  • Palandöken’de Düşe Kalka Kayak Ve Kızak Keyfi11 Aralık 2017 Pazartesi 07:13
  • Beşiktaş Patlamasının Yaşandığı 22.29’da Anma Töreni Düzenlendi10 Aralık 2017 Pazar 23:43
  • Abd’nin Bm Büyükelçisi Haley: "Trump Bile Olsa, Tacize Uğrayan Kadınlar Özgürce Konuşabilmeli"10 Aralık 2017 Pazar 22:28
  • 2017 Nobel Ödülleri Sahiplerine Verildi10 Aralık 2017 Pazar 22:18
  • Büyük Bestekarlar ‘5 Selahattin’ Tsm Konserine Büyükçekmece’de Yoğun İlgi10 Aralık 2017 Pazar 21:33
  • Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu Zavallının Tekidir"10 Aralık 2017 Pazar 19:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti