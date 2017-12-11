Soğuk Havaya Karşı Naylonlu Önlem

Muş'ta etkili olan kış mevsimiyle birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı naylon ve brandayla önlem aldı.

Muş'ta etkili olan kış mevsimiyle birlikte köylerde yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı naylon ve brandayla önlem aldı.

Kış aylarında sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte, köylerdeki vatandaşlar soğuktan korunmak için ev ve ahırlarının dört bir tarafını naylon ve brandayla korumaya başladı. Merkeze bağlı Şenova köyünde yaşayan Selçuk Yılmaz isimli vatandaş, soğuk havadan korunmak için naylon ve branda yoluyla önlem aldıklarını söyledi. Ev, ahır ve garajlarını soğuktan korumak için naylon ve brandayla kapattıklarını ifade eden Selçuk Yılmaz, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evi brandalarla sarmaya başladık. Kış mevsiminde hava sıcaklığı eksi 30-40 dereceyi bulduğu için mecbur bu yolu seçiyoruz. Araçlarımıza da brandalı garaj yapıyoruz. Yaz mevsiminde kullandığımız traktörlerin tekerleklerini de brandalarla kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman lastikler soğuktan etkilenip çatlamıyor" dedi.

Bayram Öztürk isimli vatandaş ise, şiddetli soğuklara karşı önlem almak için ev ve iş makinelerini, branda ve naylonla örterek korumaya çalıştıklarını söyledi. Öztürk, "Kış mevsiminde hava sıcaklığı düştüğünde sıkıntı yaşamayalım diye branda kullanıyoruz. Traktörlerimizi ve römorkları naylonla sarıyoruz. Ayrıca evlerimizin balkon, kapı ve pencerelerini de branda ile sarıyoruz" diye konuştu.

Aynı köyde ikamet eden bazı vatandaşlar da, etkili olan soğuk havadan korunmak amacıyla ilginç yöntemler kullanıyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, traktörlerini naylon ve brandalarla sarıyor.