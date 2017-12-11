  • BIST 108.827
  • Altın 154,122
  • Dolar 3,8359
  • Euro 4,5239
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Sokak Hayvanları İçin Kar Yağmadan Temizlik Yapıldı

» »
Sokak Hayvanları İçin Kar Yağmadan Temizlik Yapıldı
Çankaya Belediyesi, sokak hayvanları için kış dönemi boyunca gerçekleştireceği mama desteği öncesinde mama bırakılan alanlarda temizlik çalışması...

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanları için kış dönemi boyunca gerçekleştireceği mama desteği öncesinde mama bırakılan alanlarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışı ile birlikte mama bırakma işlemi de gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kış dönemi boyunca sokak hayvanları için besleme çalışmalarına temizlik ile başladı. İlçe genelinde belirlenen 15 farklı besleme noktasında temizlik yapan ekipler, sokak hayvanları için mama bırakılan noktaları daha temiz hale getirdi. Dikmen, Kırkkonaklar, Ümitköy, Çayyolu, Bademlidere, Oran, 100. Yıl gibi semtlerde yer alan besleme noktalarının insan popülasyonunun az olduğu bölgelerden seçildiğini belirten yetkililer belirli noktalara mama bırakılmasını istedi. Açıklamada, "Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda, sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvanseverlerle birlikte yapıyoruz" denildi.

Ekipler, kış döneminde ayrıca kurumların yemekhanelerinden aldıkları yiyecekleri sokak hayvanları için oluşturulan besleme noktalarına gün aşırı bırakıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayraklı’da Yeteneklerini Keşfediyorlar11 Aralık 2017 Pazartesi 11:28
  • Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:23
  • Hortum Zeytinlikleri Adeta Biçti11 Aralık 2017 Pazartesi 11:23
  • Gaziantep’te Sola Dönüş Yasakları11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Meram Belediye Meclisi’nden Kudüs Deklarasyonu11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Artuklu Belediyesinden Temizlik Kontrol Noktası Uygulaması11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Büyükşehirin Asfalt Hamlesi Hız Kesmeden Devam Ediyor11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Buldan’dan Gelip Konak’ı Gezdiler11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Suriyeliler Bir Daha Dönmemek Üzere Ülkelerine Gidiyor11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Öğrencilerden Okul Gazetesi11 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti