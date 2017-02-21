  • BIST 88.588
  • Altın 144,100
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Sokak Ortasında Silahlı Kavga:1 Ölü, 1 Yaralı

» »
Sokak Ortasında Silahlı Kavga:1 Ölü, 1 Yaralı
Elazığ'da gece yarısı sokak ortasında çıkan silahla kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Elazığ'da gece yarısı sokak ortasında çıkan silahla kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, 24.00 sıralarında merkez Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, Ahmet Özler (29) ve Fatih Karakaya'yı (27) silahla vurdu. Karakaya, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yüz üstü düşerken, Özler, bacağından yaralandı. Sokaktan geçen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan durumu ağır olan Karakaya'yı Fırat Üniversitesine, Özler'i ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karakaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan tespit etti.

Şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sokak Ortasında Silahlı Kavga:1 Ölü, 1 Yaralı

Sokak Ortasında Silahlı Kavga:1 Ölü, 1 Yaralı

Sokak Ortasında Silahlı Kavga:1 Ölü, 1 Yaralı

Sokak Ortasında Silahlı Kavga:1 Ölü, 1 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alacak-verecek Kavgasında Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 2 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 22:28
  • Balıkesir’de İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 22:23
  • Kütahya’da Valilik Önünde İntihara Teşebbüs20 Şubat 2017 Pazartesi 22:18
  • Öldürülüp Cesedi Su Kuyusuna Atılan Çocukla İlgili 3 Kişi Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 22:13
  • İş Adamını Kaçırıp Domuz Bağı Bağlayan Gasp Çetesi Yakalandı20 Şubat 2017 Pazartesi 22:03
  • Fatih’te Kahvehanedeki Gruba Silahlı Saldırı: 5 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 21:58
  • Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü20 Şubat 2017 Pazartesi 21:48
  • Otomobil Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 21:33
  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga’nın Kaçırılmasına İlişkin Dava20 Şubat 2017 Pazartesi 21:23
  • Bursa’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti