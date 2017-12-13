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Söke’de Pamuk Yetiştiriciliği Ve Sorunları Anlatıldı

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Söke’de Pamuk Yetiştiriciliği Ve Sorunları Anlatıldı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Ege Üniversitesi ve Söke Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında "Sürdürülebilir tarım kapsamında...

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Ege Üniversitesi ve Söke Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında "Sürdürülebilir tarım kapsamında Pamuk yetiştiriciliği ve sorunları" konusu ele alındı.

Toplantıda Ercan Sütlü, Prof. Dr. Necip Tosun ve Dr. Nedim Özbek konuşmacı olarak yer aldı. Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş başta olmak üzere Sökeli üreticiler katıldı.

Konuşmacılar pamukta kırmızı örümceğin ilaca dayanıklı hale gelmesi ve yok edilememesi, kuraklık ve su stresinde yapılması gerekenler, ilaçlama maliyetleri ve ilaçlama zamanı, defolyant kullanımı, pamuk zararlılarına karşı mücadele, pamuk yetiştirilmesinde toprak işlemesi ile tohum ve gübre kullanımı gibi ana başlıklarda bilgiler sundu.

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