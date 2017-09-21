Son Dönemlerde Artan Bel Fıtığı Hastalığına Dikkat

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, son dönemlerde bel fıtığı hastalığının sık görülen hastalıklar...

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç, son dönemlerde bel fıtığı hastalığının sık görülen hastalıklar arasında yer aldığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Op. Dr. Tevfik Güç, hastalığın belirtileri hakkında bilgi vererek, hızla gelişen güç kayıpları, idrar tutarken zorlanma, uyuşuklukların artması, yürürken aksamalar ve kalça içerisinde bıçaklanmış gibi şiddetli ağrıların bel fıtığının belirtisi olabileceğini söyleyerek, benzer durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Güç, hekime başvurma sürecinin uzamasının hastalığını iyileşme süreceğini de geciktireceğini ifade etti.

Hastalıkta ameliyat kararı

Güç, hastalığın ameliyat öncesi çeşitli çaba ve müdahalelerle yavaşlatılabileceğini belirterek, ameliyat kararının ise çok dikkatli bir şekilde verilmesi gerektiğini kaydetti. Hastanın ameliyat edilmesi gereken sürece ulaştığında ise vakit kaybetmeden operasyonun yapılması gerektiğine dikkat çeken Güç, "Acilen bir ameliyat kararı vermemek lazım. Öncelikle hastaya yapılacak işlemlerin artıları ve eksileri göz önüne alınmalıdır. Ameliyat öncesi, istirahat, ilaç tedavisi, masaj gibi çeşitli yöntem ve çabalar sarf edilmesi gerekir. Fakat ameliyatlık aşamaya gelindiğinde bu süreyi uzatmamak lazım. Bu süre uzatılırsa sonrasında bedelleri ağırdır. Detaylı yapılmış radyolojik tetkikler ile karar vermek lazımdır" şeklinde konuştu.

Ameliyattan sonraki süreç

Op. Dr. Tevfik Güç, bel fıtığı ameliyat ve ameliyatı ve ameliyat takibi ile ilgili tekrarlar ile ilgili bazı ön yargılar olduğunun altını çizerek, "Bel bölgesinde 5 adet omurga vardır. Sağlı sollu olmak üzere bu toplamda 10 tane oluyor. Biz ameliyat ettiğimiz bölge, mesela 4. ve 5. omurga arasındaki sağ taraf ise, hasta dikkat etmezse bir altında bir üstünde bel fıtığı oluşabilir. Veya ameliyat yapılan bölgede hasta kendini korumazsa, hekimlerin önerilerini göz önünde bulundurmazsa ameliyat yapılan bölgede yapışıklıklar olabilir. Bel fıtığı olan hastalar kendilerine maksimum düzeyde dikkat etmelidir. Bu hastalar dikkat etmezse farklı bölgede ameliyata da aday hastalardır. O yüzden bel fıtığı hastaları kendilerine çok dikkat etmelidir" diye konuştu.