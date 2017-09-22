’Sorularla Görme Engelli Öğretmenlerin Yasal Hakları’ Dokümanı Yayınlandı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık bin görme engelli öğretmenin okul idarecileriyle...

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık bin görme engelli öğretmenin okul idarecileriyle anlaşmazlığa düştüğü halde yararlanabileceği "Sorularla görme engelli öğretmenlerin yasal hakları" adlı doküman yayınlandı.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan bin civarında görme engelli öğretmen bulunduğunu ve bunların bir kısmının okul idareleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle mağdur olduğunu açıkladı. Dernek, bu nedenle "Sorularla görme engelli öğretmenlerin yasal hakları" başlıklı bir doküman yayınladı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çeşitli konularda kendilerine mağduriyetler ulaştığını ifade eden Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Merve Erten, "Aday durumunda bulunan görme engelli öğretmenlere eski mevzuat gerekçe gösterilerek ders verilmiyor. Ancak yeni eğitim-öğretim döneminde aday öğretmenlerin tek başına derse girebileceği yönünde düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Asil öğretmenlerin de okul idareleriyle sorun yaşadığını söyleyen Erten, "Okul müdürü görme engelli öğretmeni istemediği için ders dağılımını adil yapmıyor. Görme engelli öğretmene ya hiç ders vermiyor, ya girmesi gerekenden az saat veriyor ya da yalnızca seçmeli derslere girmesine müsaade ediyor. Hatta açık olmamasına rağmen geçici ya da ücretli olarak öğretmen görevlendiren okul idareleri olduğu yönünde duyumlar da alıyoruz" dedi.

"Görme engelli öğretmenler haklarını bilmeli"

Okullar yeni açıldığı için bu konuların daha çok gündem oluşturduğunu, ancak daha başka konularda da görme engelli öğretmenler ile okul idarelerinin karşı karşıya gelebildiğini aktaran Erten, şunları kaydetti:

"Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana görme engelli öğretmenlerin haklarını savunmaya gayret gösteriyoruz. Önyargıyla yaklaşmayan birçok okul müdürü var ve bu okullarda görme engelli öğretmenler mesleğini gayet iyi yapıyor. Öte yandan görme engelli öğretmenlerin yaşadığı birçok mağduriyetin önüne geçecek yasal düzenlemeler var. Ancak görme engelli öğretmenimiz bir sorunla karşılaştığında tedirgin olabiliyor, ne yapacağını ve nereye başvuracağını bilemeyebiliyor. Hazırladığımız bu dokümandan yararlanan görme engelli bir öğretmen, okul idarecileriyle bir sorun yaşarsa hangi haklara sahip olduğunu öğrenebilecek."

Yasal mevzuat ve resmi belgelerden yararlanılarak hazırlanan "Sorularla görme engelli öğretmenlerin yasal hakları" dokümanına "www.eged.org/sorularlaogretmenhaklari" internet adresi üzerinden erişilebiliyor.