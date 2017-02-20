Sosyal medyadan Yılmaz'a tepki yağdı

Atatürk ve 18 silah arkadaşının heykellerinin bakımsız kalması Türkiye gündemine oturdu. Sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a tepki gösterilirken, haber ve tepkiler üzerine temizlik çalışması başlatıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere geldiği Samsun'da ayak bastığı ilk nokta olan Tütün İskelesi üzerinde bulunan Atatürk ve 18 silah arkadaşlarının balmumu heykellerinin, kar yağışı ve kuş pisliği nedeniyle kirlenmesi kötü bir görüntü oluşmasına neden oldu.

Yaygın basında manşetlere taşınan bu görüntüler, sosyal medyada oldukça konuşulmaya başlanınca, İzmir'de yaşayan vatandaşlarında dikkatini çekti. Türkiye'nin bir çok bölgesinden konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a ithafen tweetler atıldı. Verilen tepkilerin içlerinde en dikkat çekici olanı ise İzmir'de yaşayan ve binlerce takipçisi olan "Bir İzmir Hayali" adlı Twitter kullanıcısı, "Sayin Yusuf Ziya Yılmaz siz Samsun buyuksehir belediyesi olarak temizletmeyecekseniz biz İzmir'den arkadaşlarımızı yollayalım temizlemeye!" diyerek Başkan Yılmaz'ı eleştirdi. Haber üzerine sosyal medyada tepkilerin artması üzerine belediye ekipleri dün apar topar temizlik işlemi başlattı.

EN SON 4 ŞUBAT'TA TEMİZLENDİ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada " En son temizlik ve bakımı 4 Şubat 2017'de kalabalık bir ekiple yapılmıştır. Bir açık hava mekanı olarak, deniz kıyısında yer alan Tütün İskelesi ve heykellerin martılar ve deniz kuşları tarafından kirletilmesi elbette doğaldır ancak bu durum için de görevli personel tarafından rutin aralıklarla temizlik çalışması yapılmaktadır. Bunun dışında heykeller de ifade edildiği gibi içler acısı bir bakımsızlık, ihmal ve duyarsızlık olarak adlandırılabilecek bir tutum elbette söz konusu değildir, olamaz da."

Haber üzerine sosyal medyada tepkilerin artması üzerine belediye ekipleri dün apar topar temizlik işlemi başlattı. Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak heykellerin en son 4 Şubat'ta temizlendiğini duyurdu.

E.Caner CABBAR