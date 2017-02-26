Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan müsabakaya Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. Etkili bir futbol ortaya koyan Amed Sportif Faaliyetler, 8. dakikada Deniz Naki'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

25. dakikada Erhan Kırcı direk kırmızı kartla oyundan atılarak, Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u 10 kişi bıraktı.

30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

45. dakikada Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Murat Akgün'ün penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da etkili futbolunu sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, 77. dakikada Bertuğ Bayar'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı: 3-1

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Maçın karnesi

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Koray Gençerler, Özgür Ertem, Önder Yılmaz

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş Yurt, Hakan Ateş, Oğuz Çetinkaya, Koray Şanlı, Şahin Şafakoğlu, Mansur Çalar (Ercüment Balıkçı dk.62), Okan Dernek, Mehmet Sıddık İstemi, Tekin Adar (Bertuğ Bayar dk. 51), Deniz Naki, Yusuf Yağmur (Ercan Çapar dk. 80)

Anadolu Üsküdar 1908 Spor: Erhan Kırcı, Seyit Ali Akgül, Pekin Köşnek, Murat Akgül (Anıl Dilaver dk.78), Fatih Çolak, Melih Okutan, Karahan Yasir Subaşı, Gökhan Çalışır, Berat Eyüpoğlu (Mert Can Tunca dk. 29), Yunus Doğan, Murat Rüzgar (Salih Seyis dk. 45)

Goller: Deniz Naki (dk. 8 P.A ve 30), Bertuğ Bayar (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler), Murat Akgün (dk. 45 P.A) (Anadolu Üstüdar 1908 Spor)

Sarı kartlar: 31 Yunus Doğan, Gökhan Çalışır (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)

Kırmızı kart: Erhan Kırıcı (dk. 25) (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)