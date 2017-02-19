  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Spor Toto 3. Lig

» »
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Erzin Belediyespor, sahasında Çorum Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Erzin Belediyespor, sahasında Çorum Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Erzin Şehir

Hakemler: Hidayet Yasir Çimen xxx, Suat Fidan xxx, Sezgin Altun xxx

Erzin Belediyespor: Ömer xxx, Şahin xxx (Serhat dk. 88 ?), Metin xxx, Nureddin xxx, Samed xx (Serdar dk. 83 ?), Yılmaz xxx, Tuncer xxx, Okan xxx, Fatih xxx, Abdulhaluk xx (Zafer dk. 69 x), Umut xxx

Çorum Belediyespor: Sercan xx, Yakup xx, Yeldar xx, Mertcan xx, Hüseyin xx, Aykut x (Ali Kemal dk. 46 x), Ufuk xx, Ahmet x (Sabahattin dk. 84 ?), Akın xx, Emrullah xx, Salim xx

Gol: Nureddin (dk. 81) (Erzin Belediyespor)

Sarı kartlar: Okan, Şahin, Ömer, (Erzin Belediyespor), Aykut, Emrullah, Ufuk (Çorum Belediyespor)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskenderun’da Final Biletini Alan Takımlar Belli Oldu19 Şubat 2017 Pazar 15:43
  • Kocaman: “Adil Olan Ne İse O Olsun İstiyorum”19 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Özat: “Herkesle Mücadele Edecek Gücüm Var Ama Kimse İle Kavga Etmeye Mecalim Yok”19 Şubat 2017 Pazar 15:24
  • Efeler Voleybol Ligi19 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • Sarıkamış’ta 4. Kış Oyunları Festivali Nefes Kesti19 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Atatürk Ve İstiklal Yolu Kış Yürüyüşü Başladı19 Şubat 2017 Pazar 14:53
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti