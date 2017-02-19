Spor Toto 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında Erzin Belediyespor, sahasında Çorum Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Erzin Şehir
Hakemler: Hidayet Yasir Çimen xxx, Suat Fidan xxx, Sezgin Altun xxx
Erzin Belediyespor: Ömer xxx, Şahin xxx (Serhat dk. 88 ?), Metin xxx, Nureddin xxx, Samed xx (Serdar dk. 83 ?), Yılmaz xxx, Tuncer xxx, Okan xxx, Fatih xxx, Abdulhaluk xx (Zafer dk. 69 x), Umut xxx
Çorum Belediyespor: Sercan xx, Yakup xx, Yeldar xx, Mertcan xx, Hüseyin xx, Aykut x (Ali Kemal dk. 46 x), Ufuk xx, Ahmet x (Sabahattin dk. 84 ?), Akın xx, Emrullah xx, Salim xx
Gol: Nureddin (dk. 81) (Erzin Belediyespor)
Sarı kartlar: Okan, Şahin, Ömer, (Erzin Belediyespor), Aykut, Emrullah, Ufuk (Çorum Belediyespor)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.