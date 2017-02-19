  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C

Spor Toto Süper Lig

» »
Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Marcelo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın şutunda top kaleciden sekti. Ceza sahası içindeki karambolde Atınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

77. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleciden kornere çıktı.

78. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

81. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Metin xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx (Beck dk. 80 x), Mercelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Atiba xxx (Aboubakar dk. 72 x), Quaresma xxx, Talisca xxx (Gökhan İnler dk. 64 x), Babel xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga, Tolgay, Necip, Rhodolfo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Caner xx, Mustafa xx, Samardzic xx, Lopes xx, Aykut xx (Onur dk. 79 x), Sissoko xx, Ömer xx, Olcan xx, Özer xx (Soner dk. 64 x), Cikalleshi xx (Vaz Te dk. 75 x)

Yedekler: Lukac, Muğdat, Orhan, Adu

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Cenk (dk. 13), Taslica (dk. 27), Atınç (dk. 69) (Beşiktaş), Olcan (dk. 81) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kart: Adriano (Beşiktaş)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Feyyaz Uçar İstifa Etti19 Şubat 2017 Pazar 19:58
  • Tff 1. Lig19 Şubat 2017 Pazar 19:33
  • Okul Sporları Oryantring Şampiyonası Düzce’de Yapıldı19 Şubat 2017 Pazar 19:03
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 18:58
  • Elazığspor - Eskişehirspor Maçının Ardından19 Şubat 2017 Pazar 18:48
  • Tff 1. Lig19 Şubat 2017 Pazar 18:28
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 18:28
  • Taraftarın Attığı Taş Futbolcunun Burnunu Kırdı19 Şubat 2017 Pazar 18:18
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi19 Şubat 2017 Pazar 17:58
  • Muharerm Usta: "Trabzon’u Futbolcu Havzası Yapmak İstiyoruz"19 Şubat 2017 Pazar 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti