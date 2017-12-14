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Stockholm’da Afgan Lise Öğrencisi Öldürüldü

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Stockholm’da Afgan Lise Öğrencisi Öldürüldü
Stockholm'ün güneyindeki Enskede'de kentinde bir Afgan öğrenci başka bir öğrencinin bıçaklı saldırına uğrayarak öldürüldü.

Stockholm'ün güneyindeki Enskede'de kentinde bir Afgan öğrenci başka bir öğrencinin bıçaklı saldırına uğrayarak öldürüldü.

Olay, Stockholm'ün güney semtlerinden olan Enskede'de meydana geldi. İsveç'te mülteci olarak yaşayan ve Enskede Gard Lisesinde okuyan Afgan genç, başka bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşını bıçaklı saldırıdan kurtarmak isteyen başka bir Afgan gencin ise kolundan yaralandığı ifade edildi. Görgü şahitlerinin açıklamasına göre katil zanlısı öğrencinin daha öncelerde de Afgan öğrencileri hedef alarak defalarca kavga ettiği belirtildi.

Cinayet olayından sonra okulun tatil edilerek öğrencilerin evlerine gönderildiği kaydedildi.

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