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Strazburg Eğitim Ataşesi Serbest Bırakıldı, Oğlu Tutuklandı

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Strazburg Eğitim Ataşesi Serbest Bırakıldı, Oğlu Tutuklandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Strazburg eğitim...

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Strazburg eğitim ataşesi Doç. Dr. Sefa Bardakçı serbest bırakılırken, oğlu tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Strazburg'tan Türkiye'ye dönüşü sonrasında İstanbul'da gözaltına alınan Strazburg eğitim ataşesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Strazburg eğitim ataşesi Doç. Dr. Sefa Bardakçı savcılık ifadesinin ardından sevk edildi.

Bardakçı'nın oğlu tutuklandı

Telefonunda ByLock tespit edilmesinin ardından hakkında önce yakalama kararı ardından da gözaltına alınan Strazburg Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Sefa Bardakçı'nın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesini görüntülemek isteyen basın mensuplarına engel olan Bardakçı'nın oğlu Muhammed Ali Bardakçı, babasının üzerine olan telefonu kendisinin kullandığını itiraf etti. Muhammed Ali Bardakçı'nın bu ifadesinin ardından ise Strazburg eğitim ataşesi Doç. Dr. Sefa Bardakçı'yı serbest bırakan savcılık daha sonra ise üniversite öğrencisi olan Muhammed Ali Bardakçı'yı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk etti. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Muhammed Ali Bardakçı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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