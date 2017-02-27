Gaziantep'te stüdyo tipi günlük kiralanan daireler denetlendi. Denetlemelerde, yasal yükümlülükleri yerine getirmeyen 10 adet günü birlik yer sahibine toplam...

Gaziantep'te stüdyo tipi günlük kiralanan daireler denetlendi. Denetlemelerde, yasal yükümlülükleri yerine getirmeyen 10 adet günü birlik yer sahibine toplam 83 bin 62 TL idari para cezası uygulandı.

OHAL Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda yapılan değişiklikle, günübirlik kiralanan evlerin Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme sistemine kaydedilmesi ve otomasyon programına bağlanarak internet üzerinden anlık/günlük olarak verilerinin kolluk kuvvetlerine gönderilme yükümlülüğü getirilmiş, sisteme kaydolmamış tesislere de 2017 yılı için 10 bin 383 TL, kaydolup veri göndermeyen veya geç veri gönderen tesislere 5 bin 191 TL idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.

Özel ekip kuruldu, 13 bin 978 stüdyo tipi daire tespit etti

Kanun hükmündeki kararnamenin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, günübirlik evlerin tespit ve denetimi için çalışma başlattı. 30 Ocak 2017 tarihinde İl Emniyet müdürlüğü bünyesinde özel ekip kurularak, tespit çalışmalarına başladı. Çalışmalarda ise Gaziantep'te 336 binada 13 bin 978 stüdyo tipi daire tespit edildi.

10 günü birlik yer sahibine 83 bin 62 TL para cezası

Daire sahiplerine gerekli tebligatlarda bulunan ekipler, yaptığı denetimlerde ise Şahinbey ilçesinde 21 bina 614 daire, Şehitkamil'de 2 bina 47 daire olmak üzere toplam 23 binaya ait 661 dairenin günübirlik yer olarak kullanıldığını belirledi. Denetimlerin ardından Şahinbey ilçesinde bulunan 12 günübirlik binada bulunan 122 daire, Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme sistemine kaydedilirken, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen 10 günübirlik yere ise toplam 83 bin 062 TL İdari para cezası uygulandı.