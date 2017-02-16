Suça Sürüklenen Çocuklar İçin ’Adli Görüşme Odası’

Samsun Adalet Sarayında, suça sürüklenen çocuklar için ev ortamında ifade vermelerini sağlamak ve psikolojilerine zarar vermemek için "Adli Görüşme Odası"...

Samsun Adalet Sarayında, suça sürüklenen çocuklar için ev ortamında ifade vermelerini sağlamak ve psikolojilerine zarar vermemek için "Adli Görüşme Odası" yapıldı.

Samsun Adliyesinde savcılık bölümündeki zemin katta, suç sürüklenen çocukların ifadelerinin alınması için içinde koltuk, yerde halı ve duvarlarda ve masa üzerlerinde oyuncakların bulunduğu "Adli Görüşme Odası" hazırlandı.

"Türkiye'ye örnek"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, mağdur ve sanık çocukların ifadeleri alınırken etkilenmemeleri için oluşturdukları odanın Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Başsavcı Yavuz, "Adalet Bakanlığımızın AB ile müşterek yürüttüğü proje kapsamında, Türkiye'deki 23 pilot ilden birisi olan Samsun Adliyemizde "Mağdur Görüşme Odaları" adı altında yeni bir birim oluşturduk. Şuan itibarıyla aktif şekilde bu odalarımız kullanılıyor. Bu odaların faaliyete geçirilmesindeki amaç, özel olarak ifadelerinin alınması gereği ortaya çıkan mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar gibi grupların ve cinsel suç ile aile içi şiddet gibi diğer hassasiyet gösteren suç mağdurlarının ifadelerinin daha özel bir ortamda, aile ve ev ortamında alınmalarını sağlamak. Odalarda mağdurlar, psikolog ve pedagoglar ile diğer ilgili görevliler görüşmelerini yaptıkları esnada yan taraftaki bitişikteki odada burayı gören kamera sistemi ile cumhuriyet savcısı ve avukat meslektaşlarımız buradaki görüşmeyi kayda alıyorlar. Oradan takip ediyorlar. Mağdurumuz bu ifade ortamından etkilenmeden görüşmelerini burada gerçekleştiriyor. Bu görüşme odalarının Türkiye'de yaygınlaştırılması, adli sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması noktasında faydasını biran önce müşahede etmek istiyoruz" dedi.