Sumudica: “Oyuncularımı Tebrik Ediyorum, Hepsi İki Kişilik Oynadılar”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, hepsi iki kişilik oynadılar"...

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, hepsi iki kişilik oynadılar" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sumudica oyunun büyük bölümünde takımın 10 kişi oynadığını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir kişi eksik oynadık ama hepsi iki kişilik oynadı. Hepsi alnının son terine kadar mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Buradan galibiyetle de ayrılabilirdik ama 1 puan aldığımız için de mutluyum. Futbolcular söylediğim her şeyi sahada uyguluyor. Beşiktaş bize karşı bu akşam pek fırsat yakalayamadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çünkü Türkiye'nin en iyi ekibine karşı 10 kişi oynadılar ama mücadeleyi kesinlikle bırakmadılar. Taraftarlara da tek tek teşekkür ediyorum, alkışlıyorum" dedi.

"Hedefimiz ilk 8 arasında kalmak"

Ligdeki hedefinin ilk 8 arasında olmak olduğunu kaydeden Sumudica, "Sezon başından beri herkes takımını destekledi. 18 takım var ama 1 tanesi şampiyon olacak. Kayserispor'un şampiyon olması gerçekten çok zor. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Beşiktaş yüzde 1 bile hakemin ihtiyacına olmayan bir takım. Benim hedefim ilk 8 arasında kalmak. Buraya gelmeden önce bunun sözünü vermiştim" diye konuştu.

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ifadelerini şöyle sürdürdü;

"Benim bulunduğum yerden ceza sahası 80 metre, henüz izlemedim pozisyonu. Adım gibi eminim, eğer bu pozisyon Beşiktaş ceza sahasında olsaydı hakem "devam" derdi".