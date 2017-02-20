  • BIST 88.813
  • Altın 144,373
  • Dolar 3,6315
  • Euro 3,8570
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı

» »
Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı
Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde eylem yaptı.

Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde eylem yaptı.

Kooperatifi üyeleri, TMO önünde buğdayların yabancı nakliyeciler tarafından çekildiğini iddia ederek eylem yaptılar. S.S. 28'Nolu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Çağlan, burada yaptığı açıklamada, "130 üyemizle hepimiz buradayız. Sungurlumuzun yükünü 30 yıldır güvenilir bir şekilde taşıyoruz. Allah devletimizin, milletimizin, kooperatifimizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Kooperatifimiz olarak 30 yıldır devletimize ait ofisimizin alım satım yaptığı buğdaylarımızı devletimizden aldığımız R1 belgemizle, yetkimizle biz yapmaktayız. Lakin ilçede faaliyet gösteren bir esnaf, belgesi olmadığı halde daha önceden bizim tonunu 55 TL+ KDV" ye çektiğimiz yükü yabancı arabalarla çektirmek istemektedir. Biz vergimizle, K1-R1 belgelerimizle ve 300 aracımızla devletimize çalışan, yanında olan bir kurumuz. Şuanda 300 aracımız boş yatıyor. Bu demek oluyor ki 300 aile para kazanamıyor. Sungurlu'da kalması gereken para başka şehirlere gidiyor. Bu haksızlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ofis önünde toplanan kamyoncular açıklama yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı

Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı

Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı

Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:08
  • Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Aydın’da Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yeni Milasspor Şampiyonluğa Koşuyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Beldeevleri Kadınlar Korosu Sahne Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Bitlis Belediyesinden Gitar, Tiyatro Ve Bağlama Kursu20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • İyi Dersler Şoför Amca Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti