Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı

Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde eylem yaptı.

Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde eylem yaptı.

Kooperatifi üyeleri, TMO önünde buğdayların yabancı nakliyeciler tarafından çekildiğini iddia ederek eylem yaptılar. S.S. 28'Nolu Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Çağlan, burada yaptığı açıklamada, "130 üyemizle hepimiz buradayız. Sungurlumuzun yükünü 30 yıldır güvenilir bir şekilde taşıyoruz. Allah devletimizin, milletimizin, kooperatifimizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Kooperatifimiz olarak 30 yıldır devletimize ait ofisimizin alım satım yaptığı buğdaylarımızı devletimizden aldığımız R1 belgemizle, yetkimizle biz yapmaktayız. Lakin ilçede faaliyet gösteren bir esnaf, belgesi olmadığı halde daha önceden bizim tonunu 55 TL+ KDV" ye çektiğimiz yükü yabancı arabalarla çektirmek istemektedir. Biz vergimizle, K1-R1 belgelerimizle ve 300 aracımızla devletimize çalışan, yanında olan bir kurumuz. Şuanda 300 aracımız boş yatıyor. Bu demek oluyor ki 300 aile para kazanamıyor. Sungurlu'da kalması gereken para başka şehirlere gidiyor. Bu haksızlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ofis önünde toplanan kamyoncular açıklama yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.