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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Olcay'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde bulunan Burak Yılmaz'ın topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kucka, kalecinin solunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

14. dakikada N'Sakala'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde Taha Yalçıner'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta çıktı.

21. dakikada sol taraftan Sosa'nın pasında topu önüne alan Burak Yılmaz, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine ayağının içiyle düzgün bir vuruşla kaleci Remy Ruou'nun solundan meşin yuvarlağı uzanamayacağı köşeye gönderdi. 2-0

30. dakikada Sosa'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz'ı Welinton'un düşürmesi sonucu Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Remy Ruou'nun sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-0

39. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışın sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşu kaleci Esteban kornere çıkardı.

45. dakikada Vagner Lave, yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına indi. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Esteban'ın bacaklarının arasından ağalarla buluşturdu. 3-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Volkan Narinç xxx

Trabzonspor: Esteban xx, Pereira xxx, Okay xxx, Durica xx, Mas xx, Kucka xx, Sosa xx, Abdulkadir Ömür xxx, Yusuf Yazıcı xx, Olcay Şahan xx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Volkan Şen, Castillo, N'Doye, Uğur Demirok, Hubocan, Onazi, Bero, Mustafa Akbaş, Rodallefa

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Remy Ruou x, Gassama x (Efecan dk. 40 x), Birol Parlak x (Etame dk. 40 x), Welinton x, Tzavellas x, Maniatis xx, Taha Yalçıner xx, Fernandes xx, N'Sakala x, Emre Akbaba xx, Wagner Love xx

Yedekler: Haydar, Ufuk Ceylan, Berkan, Yusuf Çoban, Fofana, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Kucka (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 21 ve 31 pen) (Trabzonspor), Vagner Lave (dk. 45) (Aytemiz Alanyaspor)

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