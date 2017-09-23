Süper Lig: A. Konyaspor: 1 - T. M. Akhisarspor: 0 (İlk Yarı)

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağ kanattan Henrique'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Serginho'nun sert şutunda kaleci Serkan iki hamlede topa sahip oldu.

18. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderdiği ortada Ömer Ali Şahiner'in topa kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

43. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Henrique'nin vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akın xx, Erdinç Sezertam xx

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Eren Albayrak x, Moke xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Mehdi xx, Jonsson xx, Fofana xx, Ömer Ali xxx, Musa Araz x, Milosevic xx

Yedekler: Abdulaziz, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Evouna, Manyama, Vedat Bora, Kadir Kaan, Ezekiel, Filipovic, Eze

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac x, Lopes x, Caner x, Mustafa Yumlu x, Ömer Bayram x, Soner x, Sissoko x, Olcan Adın xx, Serginho xx, Larsson x, Henrigue xx

Yedekler: Fatih, Eray, Aykut, Rodrigues, Muğdat, Hora, Onur, Orhan, Emnes, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Ömer Ali (dk. 18) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Musa Araz, Ömer Ali (Atiker Konyaspor), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)