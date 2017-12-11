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Suriyeliler Bir Daha Dönmemek Üzere Ülkelerine Gidiyor

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Suriyeliler Bir Daha Dönmemek Üzere Ülkelerine Gidiyor
Suriye'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye'ye dönmemek...

Suriye'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı Harekatı ile güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyor. Kilis'e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 100-200 arasında Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

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