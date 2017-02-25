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Suriyelilerin Yaşadığı Kerpiç Ev Kısmen Çöktü

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Suriyelilerin Yaşadığı Kerpiç Ev Kısmen Çöktü
Olay dün gece merkez Karatay İlçesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya'da, Suriyeli bir ailenin yaşadığı kerpiç ev kısmen çöktü.

Olay dün gece merkez Karatay İlçesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış aylarında biriken karların erimesi ile evin temeline giden su zemin kaymasına neden oldu. Zemini kayan 2 katlı kerpiç yapı kısmen çöktü. 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı evin çöktüğünü görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 6'sı çocuk 8 kişi ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Suriyelilerin Yaşadığı Kerpiç Ev Kısmen Çöktü

Suriyelilerin Yaşadığı Kerpiç Ev Kısmen Çöktü

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