  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 20 °C

Suriye’nin Humus Şehrinde Güvenlik Merkezlerine Saldırı: 32 Ölü, 24 Yaralı

» »
Suriye’nin Humus Şehrinde Güvenlik Merkezlerine Saldırı: 32 Ölü, 24 Yaralı
Suriye rejimi, Humus şehrindebiri askeri güvenlik, diğeri devlet güvenlik merkezi olmak üzere iki noktaya intihar saldırısı düzenlendiğini ve 32 kişinin...

Suriye rejimi, Humus şehrindebiri askeri güvenlik, diğeri devlet güvenlik merkezi olmak üzere iki noktaya intihar saldırısı düzenlendiğini ve 32 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kimliği açıklanmayan saldırganların önce Suriye güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ve birkaç dakika süren çatışmada Tuğgeneral Hasan (Dağbut'un ve birkaç askeri personelin öldüğü, saldırganların daha sonra kendilerini patlattıkları bildirildi.

KA-HD-D)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’den Latin Amerika Ülkelerine 21 Milyar Dolar, Brezilya’ya İse 15 Milyar Dolar Kredi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:13
  • Brezilya’da İşsiz Sayısı Rekor Kırdı: 12.9 Milyon25 Şubat 2017 Cumartesi 09:23
  • Hocalı Soykırımı Saraybosna’da Anıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 08:48
  • Plovdiv’de Agra 2017 Fuarı Kapılarını Açtı24 Şubat 2017 Cuma 19:58
  • Filipinler’de Senatör Leila De Lima Tutuklandı24 Şubat 2017 Cuma 16:08
  • Halep’in Batı Kırsalındak El Etarip’de Esed Ve Deaş’a Karşıtı Gösteri24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Almanya’da Trafik Kazalarındaki Ölü Sayısında Azalma24 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • İspanya’da Cam Tasarımları Sergisi24 Şubat 2017 Cuma 15:33
  • El Bab’ın Susyen Köyünde İkinci Patlama: 8 Kölü24 Şubat 2017 Cuma 15:28
  • Pakistan’da Uçak Düştü: 2 Ölü24 Şubat 2017 Cuma 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti