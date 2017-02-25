Suriye’nin Humus Şehrinde Güvenlik Merkezlerine Saldırı: 32 Ölü, 24 Yaralı

Suriye rejimi, Humus şehrindebiri askeri güvenlik, diğeri devlet güvenlik merkezi olmak üzere iki noktaya intihar saldırısı düzenlendiğini ve 32 kişinin...

Suriye rejimi, Humus şehrindebiri askeri güvenlik, diğeri devlet güvenlik merkezi olmak üzere iki noktaya intihar saldırısı düzenlendiğini ve 32 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kimliği açıklanmayan saldırganların önce Suriye güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ve birkaç dakika süren çatışmada Tuğgeneral Hasan (Dağbut'un ve birkaç askeri personelin öldüğü, saldırganların daha sonra kendilerini patlattıkları bildirildi.

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