Suudi Koalisyon Güçleri Yemen’i Vurdu: 35 Ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da bir polis karakolunu hedef alan hava saldırısında bazı mahkumlar da dahil 35 kişinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Polis merkezinin toplamda 7 kez bombalandığı, polis merkezinde Husilere karşı savaşan ve alıkonulan hükümet güçleri mensubu 180 kişinin olduğu belirtildi.

Resmi makamlar, kurtarma ekiplerinin olay yerinden 35 ceset çıkardığını, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Koalisyon güçleri sözcüsü yaptığı açıklamada, hava saldırısında sivillerin hedef alındığını inkar etti.