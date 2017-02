Taraftardan Best’e Baklava Ziyafeti

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından BEST Balıkesir takımının taraftar grubu "Mahşer" antrenman sonunda basketbolculara baklava ikramında bulundu.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda Bursa ekibi Tofaş ile cumartesi günü oynayacağı müsabaka önce BEST Balıkesir'in taraftar gurubu Mahşer, BEST Balıkesir'in antrenmanını izleyerek, antrenman sonrası Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir, teknik heyet ve basketbolculara TOFAŞ maçında başarı diledi, baklava ikramında bulundu. BEST Balıkesir Baskebol Kulübü, taraftarların takımlarına verdiği destek ve moral ziyareti için kulübün resmi sitesinden teşekkür mesajı yayınlayarak, sporseverleri cumartesi günü oynanacak Tofaş maçına davet etti.