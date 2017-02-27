  • BIST 87.765
  • Altın 145,713
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

'Taş çekirdekli meyve' üreticine destek olalım

»
'Taş çekirdekli meyve' üreticine destek olalım
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, taş çekirdekliler olarak adlandırılan ve ekonomik açıdan önem arz eden meyvelerden kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve eriğin ülke ekonomisine 5,6 milyar lira bıraktığını bildirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,  taş çekirdekli meyvelerin ülke meyveciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 13,7’sini, toplam bitkisel üretimin yüzde 4,7’sini karşılayan 5 meyvede, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre, Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 6,3’ünü gerçekleştirdiğini vurguladı. 

KAYISI VE KİRAZ ÜRETİMİNDE LİDERİZ
Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti: “Dünya nüfusunun sadece yüzde 1,1’ini barındırmasına rağmen Türkiye, dünya üretiminin taş çekirdekli meyvelerden kirazda yüzde 22,2’sini, kayısıda yüzde 20,1’ini vişnede yüzde 12,7’sini, şeftalide yüzde 3,1’ini, erikte yüzde 2,6’sını gerçekleştiriyor. Türkiye,  kayısı ve kiraz üretiminde 1’inci, vişnede 2’inci, şeftali ve erikte 6’ıncı sırada bulunuyor. 2015 yılında Türkiye,1 milyar 790,5 milyon liralık kayısı, 1 milyar 794,4 milyon liralık kiraz, 1 milyar 107,2 milyon liralık şeftali, 579,1 milyon liralık erik, 360,4 milyon liralık vişne üretti. 5 taş çekirdekli üründe toplam üretim, 5 milyar 631,6 milyon lirayı buldu.”

YAPILMASINI GEREKENLERİ ANLATTI
Kayısı üretiminde ilkbahar geç donlarının üretime darbe vurduğunu, bu donlardan etkilenmeyecek geç çiçeklenen çeşitlerle bahçe tesisi kurulması ve dona karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Üreticilerimizin mağduriyete uğramamaları için sigortalarını yaptırmaları çok önemlidir. Kayısı, kiraz, vişne, şeftali, erik birim değeri yüksek ürünler. Türkiye’nin ve üreticinin çok önemli gelir kaynaklarıdır. Bu ürünlerde belli bir fiyat istikrarı sağlanmalı, çiftçi düzenli bir gelire kavuşmalıdır. Üreticinin zarar etmesi önlemelidir.Özellikle dünyayı kuru kayısıyla besleyen Türkiye’nin bu ürüne özel bir önem vermesi, kayısıda hastalığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Kirazda aşırı yağışlar meyvede çatlamaya neden olmaktadır. Bu zararın sigorta kapsamına alınması çok yerinde bir karar olmuştur. 5 meyvede de ürün işlenmesinde, üretici sanayicinin insafına terk edilmemeli, üretici örgütlenmesi sağlanmalıdır.Rekabet için maliyetleri düşürecek önlemler alınmalıdır. Mevcut dış pazarlar elde tutulmalı, yeni pazarlar bulunmalıdır.”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motorlu Sırt Tırpanı'nın seri üretimi başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:34
  • 'Samsun için büyümek zorundayız'27 Şubat 2017 Pazartesi 08:22
  • Denizlerde servet yatıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 00:43
  • Audi Q3’ün sahibi bugün belli olacak27 Şubat 2017 Pazartesi 00:40
  • Perakendeci firmalar AVM'lerden uzaklaşıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 00:39
  • ÖTV indirimi piyasaya yansımadı26 Şubat 2017 Pazar 09:30
  • Samsun ve Çorum'daki bebeveynlerle buluştu25 Şubat 2017 Cumartesi 09:00
  • Torba Yasa'dan çiftçiye 'yapılandırma' çıktı24 Şubat 2017 Cuma 19:09
  • Emekliye 'promosyon' uyarısı24 Şubat 2017 Cuma 18:56
  • İş’te Kadınlar Projesi başvuruları bekliyor24 Şubat 2017 Cuma 18:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti