'Taş çekirdekli meyve' üreticine destek olalım

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, taş çekirdekliler olarak adlandırılan ve ekonomik açıdan önem arz eden meyvelerden kayısı, kiraz, vişne, şeftali ve eriğin ülke ekonomisine 5,6 milyar lira bıraktığını bildirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, taş çekirdekli meyvelerin ülke meyveciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 13,7’sini, toplam bitkisel üretimin yüzde 4,7’sini karşılayan 5 meyvede, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre, Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 6,3’ünü gerçekleştirdiğini vurguladı.

KAYISI VE KİRAZ ÜRETİMİNDE LİDERİZ

Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti: “Dünya nüfusunun sadece yüzde 1,1’ini barındırmasına rağmen Türkiye, dünya üretiminin taş çekirdekli meyvelerden kirazda yüzde 22,2’sini, kayısıda yüzde 20,1’ini vişnede yüzde 12,7’sini, şeftalide yüzde 3,1’ini, erikte yüzde 2,6’sını gerçekleştiriyor. Türkiye, kayısı ve kiraz üretiminde 1’inci, vişnede 2’inci, şeftali ve erikte 6’ıncı sırada bulunuyor. 2015 yılında Türkiye,1 milyar 790,5 milyon liralık kayısı, 1 milyar 794,4 milyon liralık kiraz, 1 milyar 107,2 milyon liralık şeftali, 579,1 milyon liralık erik, 360,4 milyon liralık vişne üretti. 5 taş çekirdekli üründe toplam üretim, 5 milyar 631,6 milyon lirayı buldu.”

YAPILMASINI GEREKENLERİ ANLATTI

Kayısı üretiminde ilkbahar geç donlarının üretime darbe vurduğunu, bu donlardan etkilenmeyecek geç çiçeklenen çeşitlerle bahçe tesisi kurulması ve dona karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: “Üreticilerimizin mağduriyete uğramamaları için sigortalarını yaptırmaları çok önemlidir. Kayısı, kiraz, vişne, şeftali, erik birim değeri yüksek ürünler. Türkiye’nin ve üreticinin çok önemli gelir kaynaklarıdır. Bu ürünlerde belli bir fiyat istikrarı sağlanmalı, çiftçi düzenli bir gelire kavuşmalıdır. Üreticinin zarar etmesi önlemelidir.Özellikle dünyayı kuru kayısıyla besleyen Türkiye’nin bu ürüne özel bir önem vermesi, kayısıda hastalığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Kirazda aşırı yağışlar meyvede çatlamaya neden olmaktadır. Bu zararın sigorta kapsamına alınması çok yerinde bir karar olmuştur. 5 meyvede de ürün işlenmesinde, üretici sanayicinin insafına terk edilmemeli, üretici örgütlenmesi sağlanmalıdır.Rekabet için maliyetleri düşürecek önlemler alınmalıdır. Mevcut dış pazarlar elde tutulmalı, yeni pazarlar bulunmalıdır.”