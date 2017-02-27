Taşçı: “Her ’Evet’ Oyu, Aydınlığa Atılmış Bir Adımdır”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 16 Nisan'da yapılacak referandumun, Türkiye'nin geleceği adına son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Demokrasinin...

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 16 Nisan'da yapılacak referandumun, Türkiye'nin geleceği adına son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Demokrasinin teminat altına alınması için "evet" diyecek olan milletimiz, bu önemli kavramı himayesi altına almış olacak" dedi.

Referandum sürecine dair açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, sandıktan çıkacak her bir evet oyu ile Türkiye'nin aydınlık yarınlara bir adım daha yaklaşacağını belirterek, "Ülkemizin başının belası olan terörün bitirilmesi, siyaset ve ekonomi alanlarında istikrarın sürdürülebilmesi, istihdamın güçlenmesi ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yürümesi için, son ses evet diyoruz" ifadelerini kullandı.

"En az yüzde 60"

Türkiye'nin önemli bir referandum sürecinde olduğunu ve sandıktan çıkacak "evet" sonucu ile gelişim ve değişim sürecinin hızlanacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren referandum sürecini yaşıyoruz. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olan millet, bu kez yeni anayasanın belirleyici unsuru oluyor. Ülkemizin başının belası olan terörün bitirilmesi, siyaset ve ekonomi alanlarında istikrarın sürdürülebilmesi, istihdamın güçlenmesi ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yürümesi için, referandumda "evet" ile çıkmak gerekiyor. Türkiye'yi yıllardır kutuplaştıran, insanları ötekileştirenlerin, referandum için çıkardıkları çatlak sesleri duyuyoruz. İki seçenekli bu referandumdan, sandıktan çıkacak sonucun yüzde 60'ı aşkın şekilde evet oyu çıkacağına olan inancım tamdır" diye konuştu.

"Demokrasi milletin himayesine girecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan büyük güvene dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Milletimize yeniden büyük bir devlet olmanın heyecanını yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güven ortadadır. Boyun eğen değil, dik duran bir ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Birileri, ısrarla yeni sistemi eleştiriyor. Eleştirenlere bakıyoruz, hepsi bir araya gelse, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kazandırdıklarının milyonda birini bile yapamayacak isimler. Milletimiz, reisi cumhurunun arkasında bir kez daha dimdik duracak ve Türkiye'yi yıllardır sıkıntılardan ve darboğazdan başka bir şeyle buluşturmayan zihniyete dur diyecek. Demokrasinin teminat altına alınması için "evet" diyecek olan milletimiz, bu önemli kavramı himayesi altına almış olacak. Cumhurbaşkanını kendisi seçen Türk milletinin, güçlenen milli iradesinin sürekli hale gelişi de yine bu yeni sistem ile olacaktır" şeklinde konuştu.

"Son ses, evet diyoruz"

Ülkenin menfaatlerini koruyan, milli iradeyi güçlendiren bu sisteme karşı "evet" demekten başka bir ihtimalin olmadığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı özlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı orduların başkomutanıdır. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının, ülkeyi daha iyi yönetmeyi istemesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Seçimle iş başına gelecek olan Cumhurbaşkanının, icranın başında olmasının daha güvenilir olacağına inanıyoruz. Koalisyonların beraberinde getirdiği sıkıntıların, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamları arasında yaşanan gerginliklerin son bulması, yine yeni sistemle birlikte olacak. 15 Temmuz ihanetini yaşamış her Türk vatandaşı gibi, haçlı zihniyetinin Türkiye üzerindeki hayallerini çok net bir şekilde gördüm. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı, bugün Türkiye'nin işgal altında olacağını çok iyi biliyoruz. Buna asla müsaade etmeyecek bir lider ve o liderin her zaman arkasında duracak bir millet yapısı için, son ses "evet" diyorum. Milli iradesine sahip çıkmak isteyen herkesin de kararını bu yönde kullanacağına olan inancım tamdır."