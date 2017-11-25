Taşköprü Belediyesi 11. İstanbul Kastamonu Günlerine Katıldı

Kastamonu Tanıtım Günlerine katılan Taşköprü Belediyesi, kurduğu stantla ilçenin doğal güzelliklerini İstanbullulara tanıttı.

Kastamonu Tanıtım Günlerine katılan Taşköprü Belediyesi, kurduğu stantla ilçenin doğal güzelliklerini İstanbullulara tanıttı. Taşköprü'nün meşhur olan sarımsağını başına taktığı taçla tanıtan kız ise tanıtım günlerinin ilgi odağı oldu. Tanıtım standında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hasan Arslan " Sarımsağımız dünyanın en kaliteli sarımsağıdır" dedi

Taşköprü Belediyesi, 22-26 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanında bu yıl 11'ncisi düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günlerine ilçenin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini yansıttıkları bir stant hazırlayarak katıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın bizzat katıldığı tanıtım standında ilçesinin tarihi değerlerinin doğal güzelliklerinin yanı sıra barındırdığı turizm potansiyelini ön plana çıkaran birçok değerin tanıtım günlerinde ziyaretçilere anlatıldı.

Taşköprü'nün ön plana çıkan ürünü sarımsak, bir buketi ve taç olarak hazırlanıp, manken üzerinde sergilendi. Sarımsak güzeli tanıtım günlerinde ilgi odağı olurken, stantı ziyaret eden vatandaşlar görevlilerden Taşköprü ilçesine dair bilgiler aldı. İlçede arkeolojik çalışmaları tamamlanan "Pompeiopolis" antik kentinin Kültür ve Turizm bakanlığı ile birlikte açılarak önümüzdeki faaliyete geçirileceği öğrenildi.

"Dünyanın en ünlü en kaliteli sarımsağı Kastamonu sarımsağıdır"

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, " Yenikapıdaki Kastamonu günlerinde ilimizin ve ilçemizin tanıtımıyla ilgli yerimizi almış durumdayız. Bizim ilçe olarak öne çıkan değerlerimizi burada tanıtmaya çalışıyoruz. Kastamonu ilçesiyle özdeşleşen Kastamonu sarımsağı dünyanın en ünlü, en kaliteli sarımsağı bunu dile getirmekten son derece mutlu oluyoruz. 4 bin ailemizin "beyaz altın" diye tabir ettiği sarımsağımız, dünyanın en güzel sarımsağıdır. Selenyum oranı en yüksek sarımsağıdır bu sebeple bu tip organizasyonlarda tüm hemşerilerimize bu sarımsağı tanıtma fırsatımız oluyor"dedi.

" "Pompeiopolis" antik kenti milattan önce kurulan bir roma şehri"

Kastamonu'da ortaya çıkan tarihi kentin arkeolojik çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Başkan Arslan, "Taşköprü ilçesinin gün ışığına çıkmasına doğru önemli çalışmalar yaptığımız "Pompeiopolis" antik kenti var. Bu arkeolojik kent 11 yıldır süren kazı çalışmalarıyla ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıl da kültür bakanlığımızla açacağımız bu alan ziyaretçi akınına uğrayacaktır. "Pompeiopolis" antik kenti milattan önce 64 yıllarına dayanan bir roma şehri ve çalışmalarımızı sürdürdüğümüz villa alanı, tiyatro alanında yoğun çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.