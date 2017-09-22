Taşköprü Ziraat Odası’nın Yeni Binası Hizmete Açıldı

Taşköprü Ziraat Odası Başkanlığı'nın yeni binası Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da katıldığı törenle açıldı.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanlığı'nın yeni binası Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Taşköprü önemli bir ilçe. Ziraat Odaları Birliği bizim dönemimizde idari ve mali yönden güçlenmeye başladı. Bir Ziraat Odası teşkilatı fonksiyonel değilse, işlevsel değilse, mensuplarına karşı görevini yerine getiremiyorsa, onun kanunda görevini yerine getiren bir meslek kuruluşu olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Son yıllarda ziraat odalarımızın artık Türkiye'deki meslek teşkilatlarımızın yüzde 70'i kendi binasına kavuştu. Ayrıca odalarımızda ziraat mühendisi istihdam ediyoruz. Çiftçilerimizi muhakkak suretle eğitimler aracılığıyla bilgiyle buluşturmak zorundayız. Kısa zaman içerisinde bakanlıklarımızda koordineli bir şekilde 63 bin çiftçimizi eğitimden geçirdik. Bu önemli. Ama bu yetmez bu rakamları daha yukarıya çıkartma hedefi içerisindeyiz" dedi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kastamonu'da sarımsağı, siyesi korumamız gerekiyor, ürünlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Oda başkanlarımızın bizden talepleri tohumda sertifikaya sahip olmamız lazım diyorlar bunda haklılar. Sertifika alınsın tohuma destek olunsun diyorlar. Evimde Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu siyes bulgurunu kullanıyorum. Biz dosyalar hazırlayarak gerekli kurumlara bunları sunuyoruz. Bizimle koordineli olup önerilerimizi dikkate alan hükümetler geçmişte hep başarılı oldular. Bunun dışında ülke olarak küçük aile işletmelerine gerekli desteği vermedik. Bunu kısa telafi etmeliyiz ve küçük aile işletmelerini desteklemeliyiz."

Programda konuşan Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ise, Taşköprü Ziraat Odası'nın yeni binasının açılışının hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenleri tebrik etti. Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı da, açılışı yapılan Ziraat Odası binasının hayırlı olmasını temenni ederek, açılış dolayısıyla ilçeye teşriflerinden dolayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkür etti.

Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik ise kendilerinin her zaman yanında olan tüm Taşköprülü çiftçilere ve yönetimine ayrıca teşrifleriyle programların onurlandıran Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik tarafından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı ile Birlik yönetim kurulu üyelerine plaket takdim etti. Ardından ise Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun'un yaptığı dua ve kurban kesiminin ardından Taşköprü Ziraat Odası'nın yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.