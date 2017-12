Tb2l Müsabakası Sağlık Görevlileri Sebebi İle Rötarlı Başladı

Bilecik Belediye Spor, 13 takımlı Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) A grubunda 2017-2018 sezonunun 9'uncu haftasında kendi saha ve seyirci önünde kaybederken,...

Bilecik Belediye Spor, 13 takımlı Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) A grubunda 2017-2018 sezonunun 9'uncu haftasında kendi saha ve seyirci önünde kaybederken, sağlık görevlilerinin gelmemesinden dolayı müsabaka 15 dakika rötarlı başladı.

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda oynanan TB2L A grubu 9'uncu hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor, İstanbul temsilcisi Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işıkspor'a 61-69 yenilerek, ligdeki 8'inci mağlubiyetini aldı. Maça, Burak Burhan, Sinan Mustafa Karamanlıer, Can Tuğ, Aykut Karçığı, ve Oğuz Acar beşi ile başlayan Bilecik Belediye Spor, Burak Burhan ve Can Tuğ ile bulduğu sayılarla ilk periyodu 22-18 önce kapattı. İkinci periyotta sayı üretemeyen FMV Işıkspor, Utku Yücedağ ve Atakan Bayram ile 17 sayı üretti. Potasında bu periyotta sadece 7 sayı gören deplasman ekibi ilk yarının sonunda soyunma odasına 35-34'luk skorla girdi. Üçüncü periyoda iyi başlayan Bilecik Belediye Spor, Aykut Karçığı ve Burak Burhan'ın bulduğu sayılara karşın potasında Berat Taşçı ve Kerem Ertekin iyi sayı ürettiği sayıları gördü. Bu periyotta rakibine üstünlük kuran Bilecik Belediye Spor son periyoda 49-48'lık skorla önde girdi. Son periyotta Utku Yücedağ, Berat Taşçı ve Eray Aydoğan ile 21 sayı üreten FMV Işıkspor'a karşı ev sahibi ekip Can Tuğ ile sayı üretmeyen çalıştı. Son periyotta oyundan düşen evsahibi ekip potasında 21 sayı görürken, sadece 12 sayı üretebilirken, maçı da 61-69 kaybetti. Bu mağlubiyet sonra ligde 8'inci mağlubiyeti alan Bilecik Belediye Spor, kendi evinde oynadığı tüm maçları son periyottaki kötü oyunu karşısında kaybetti. FMV Işıkspor ise, bu galibiyetle ligde son 3 haftadır kaybetmeyen takım oldu. Maç sonunda FMV Işıkspor'da 21 sayı 15 ribaunt ile Utku Yücedağ olurken, Bilecik Belediye Spor'da 18 sayı 12 ribaunt ile Can Tuğ maçın en iyisi oldu.

Maç 15 dakika geç başladı

Maç öncesi 15 dakika 2 takım hakem heyeti 112 ekibi ve ambulansı bekledi. 15:00'da başlaması gereken maça 15 dakika rötarlı gelen ambulans ve 112 ekiplerinin gelmesi sonrası başlayabildi.

"Taraftarımız da bugün bizi iyi destekledi ve onlara da biraz mahcup olduk"

Maç sonunda İHA muhabirine maçı değerlendiren Bilecik Belediye Spor Başantrenörü Aydıner Atilla, şansız bir mağlubiyet aldıklarını anlatarak, "Maça çok iyi başlamıştık. Maçların sonuna gidiyoruz, sonunu getiremiyoruz maalesef. Bu kaçıncı maç. Hemen, hemen yine aynı senaryo oluyor. Bilmiyorum yani daha ne yapacağız, nasıl mücadele edeceğiz. Taraftarımız da bugün bizi destekledi. Onlara da biraz mahcup olduk diyebilirim. Bir yerde kazanacağız bunu biliyoruz. Ama doğru zamanımı bekliyoruz diyelim, yani o zaman ne zaman gelecek bizde merak ediyoruz. Buraya kadar getirip de buradan maç vermek hem bizi üzüyor biliyorum seyircilerimiz de üzülüyor. Ama dediğim gibi basketbol bu. Kaybedebiliriz, yarın biz kazanırız. Mücadeleye devam edeceğiz. Biraz daha rotasyon kullanmaya başladık son maçlarda. Oyuncularımızı dinlendirme şansımız oluyor. Ama dediğim gibi maça iyi başladık, iyi devam ettik. Işıkspor'u da tebrik ediyorum, onlar da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularımızı da tebrik ediyoruz. Seyircimize teşekkür ediyoruz. Umuyorum bundan sonraki maçlarda daha iyi performans göstererek, galibiyet serüvenimize başlamak istiyoruz" dedi.

"Böyle kaybetmek gerçekten üzücü oluyor"

Bilecik Belediye Sporlu oyuncu Özer Başsezgin ise; son 4 maçı hep 5 sayı farkla kaybettiklerini anlatarak, "Hocamın da dediği gibi 3'üncü haftadan itibaren Şanlıurfa Haliliye Belediyespor maçından itibaren bir başladık son 4 maç gerçekten hep son 5 sayıda kaybediyoruz. Böyle kaybetmek gerçekten üzücü oluyor. Bir yerde şeytanın bacağını kıracağız. nşallah önümüzdeki haftadan sonra Muğla Orman maçında hem kendi yüzümüzü, hem taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Işıkspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Bilecik Belediye Spor ligin 10'uncu haftasında ligin son sırasında yer alan Muğla ekibi Muğla Orman ile karşılaşacak.