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Tbl Federasyon Kupası

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Tbl Federasyon Kupası
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası final grubu maçlarının ilkinde Gelişim Koleji ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası final grubu maçlarının ilkinde Gelişim Koleji ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mücadeleden 91-74 galip ayrılan Sakarya ekibi ilk yarı finalist oldu.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla bir anda aradaki sayı farkını açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 29-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Sakarya ekibi, devreye 53-32 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Sakarya Büyükşehir Belediyesi 71-53 önde bitirdi. Maçın son periyotu ise idman havasında geçti. Bu periyotta da her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, eski milli oyuncu Kerem Gönlüm'ün de bulunduğu Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı 91-74 yenerek, ilk yarı finalist oldu.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Ayhan Baykara xx, Hüseyin Çelik xx

Gelişim Koleji: Josh Parker xxx 28, Hüseyin Kandemir x 8, Hasan Rizvic xx 10, Berkay Kansu xx 13, Fatih Eravcı x 8, Alperen İşçi x 7

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Alper Saruhan x 9, Can Akın x 7, Tufan Önen x 6, Yiğitcan Turna xxx 17, Kris Kayl Yanku x 2, Hakan Yapar x 4, Charles Jackson xxx 15, Calvin Harris x 6, Kerem Özkan x 1, Kerem Gönlüm xx 12, Tunahan Dikmen xx 12

1. Periyot: 9-29 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 53-32 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 71-53 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)

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