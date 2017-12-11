Tbmm İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar:

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "Tüm dünyanın ortak değeri olan Kudüs, son günlerde tekrar bir krizle gündeme gelmiştir....

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "Tüm dünyanın ortak değeri olan Kudüs, son günlerde tekrar bir krizle gündeme gelmiştir. Kudüs meselesinde özelinde Filistin'de yaşanan hadiseler, insan hakları felsefesinin çok uzağındadır" dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Serdar, 10 Arsalık'ta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiğini hatırlatarak, insan hakları kavramının, uluslararası sözleşmelerde yer alan ve korunması gerektiği hususunda tüm dünyanın fikir birliğinde olduğunu ifade etti. Serdar, "Türkiye'nin dönüşüm ve değişim sürecinde insan hakları alanında sağlanan gelişmeler hayati önem arz etmektedir. Yakın tarihimize baktığımızda darbeler ve bürokratik vesayet dönemlerini yaşadığımız görülecektir. 12 Eylül, 28 Şubat post-modern darbesi, faili meçhuller, başörtüsü yasaklar, işkence ve parti kapatma davaları, 15 Temmuz FETÖ kalkışması gibi olumsuz hadiseler ağır bir travmaya sebep olmuştur. Bununla birlikte demokratik hukuk devletinin inşası ve insan haklarını idealize etmek gayesiyle çok yönlü çalışmalar yapılmış, köklü reformlarla iyileşmelere gidilmiştir" ifadelerini kullandı.

Serdar şunları kaydetti:

"Sivil denetimin sağlanması, işkenceye karşı sıfır tolerans, farklı dil ve lehçelerde yayın ve propaganda hakkı, siyasi partilerin kapsatılmasının zorlaştırılması, başörtüsü yasağının kaldırılması, düşünce, inanç, ibadet ve örgütlenme özgürlüğünün tesisi, adalet reformu, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılığı önceleyen çağdaş uygulamalar ülkemiz ve dünya kamuoyunun takdirini kazanan reformlar olarak göze çarpmaktadır."

Serdar, insan haklarının acımasızca çiğnendiğini belirterek, "Suriye, Arakan, Filistin, Afganistan, Somali, Doğu Türkistan gibi ülkelerde ağır hak ihlalleri, yaşanmakta ve o bölgelerde yaşayanlar, insanlık dramlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm dünyanın ortak değeri olan Kudüs, son günlerde tekrar bir krizle gündeme gelmiştir. Kudüs meselesinde özelinde Filistin'de yaşanan hadiseler, insan hakları felsefesinin çok uzağındadır" dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Lozan ile ilgili soruya Serdar, "Komisyona uygun hareket tarzı ortaya koyacağız" diye cevap verdi.

Hak ihlalleri konusunda Serdar, hak ihlalleri ile ilgili başvuruları değerlendirdiğini söyledi. Serdar, "Cezaevlerinde denetimler çok ciddi yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandığında bizim daha ileride olduğumuzu görüyoruz. Son zamanlarda yaşanan süreçte dikkate alındığında cezaevindeki doluluk oranından bahsediliyor ama hükümetimizin buna ciddi tedbirler aldığı, cezaevi yatırımlarına girdiği, hükümlü ve tutuklular için insani koşulların oluşturulması konusunda gerekli hassasiyet gösteriliyor. Çok önemli bir sorun görünmüyor. Doluluk oranı da Türkiye'nin yaşadığı süreçle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Kudüs ile ilgili soruya Serdar, "Orada uzun süredir hak ihlalleri tartışmasızdır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son aldığı karar, Kudüs'ün hukuki, statüsünü etkileyecek bir karar olduğu için ciddi bir hak ihlalleridir, beraberinde de hak ihlalleri getirecektir. Dünyada barışın konuşulduğu, Ortadoğu'da barış için girişimlerin olduğu dönemde ABD yönetimi bu kararıyla kendini barış denkleminin dışına itmiştir" dedi.