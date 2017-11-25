Ted Ankara Koleji’nden Öğretmenlere Özel Gece

Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Vakıf Okulları mensupları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji Vakıf Okulları mensupları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gündüz saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret eden eğitimciler, akşam saatlerindeki resepsiyonda bir araya geldi.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yönetici, öğretmen ve çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Z. Çörtoğlu'nun başkanlığındaki eğitimciler, gündüz saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Akşam saatlerinde ise resepsiyonda bir araya gelen eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü coşkulu bir şekilde kutladı. Programda eğitimciliğe yıllarını vermiş öğretmenler tek tek sahneye davet edilerek plaketle onurlandırıldı. Emektar öğretmenler, daha sonra toplu fotoğraf çekindi.