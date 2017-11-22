Tekin'den Albayrak'a enerji tüketim tepkisi

CHP Samsun Milletvekili Tekin, Enerji Bakanı Albayrak'a vatandaşların elektrik faturalarında eneji tüketim bedelinin yüksek olması nedeniyle tepki gösterdi. Tekin, " Bunun izahını kimse yapamıyor "dedi.

CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Plan Bütçe görüşmelerinde Enerji Bakanı Berat Albayrak’a vatandaşların elektrik faturalarında alınan enerji tüketim bedelini sordu. Tekin, " Sayın Bakanım, 'elektrik faturalarını incelediğimizde de halk isyan halinde. 80 liralık tüketim bedelimi olur. Bunun izahını kimse yapamıyor. Ben bu konuda çaresizim ve cevapsızım. CHP'den bize gelenlere bekleyin kardeşim CHP iktidarını diyorum, AK Parti'den bana gelen insanlara da sizin adresinizi veriyorum. Allah kesenize kuvvet versin "dedi.

Bakan Albayrak ise, "Dolayısıyla Türkiye olarak biz, enerjide özellikle doğal kaynaklarımızın kısıtlı olduğu, özellikle fosil yakıtlar, kömürü bir kenara koyduğumuzda bağımlı bir ülke olarak bu noktada resme çok ama çok dikkatli ve stratejik bakmak zorundayız "diye konuştu. E.Caner CABBAR