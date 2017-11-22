  • BIST 105.964
  • Altın 162,960
  • Dolar 3,9325
  • Euro 4,6364
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Tekin'den Albayrak'a enerji tüketim tepkisi

»
Tekin'den Albayrak'a enerji tüketim tepkisi
CHP Samsun Milletvekili Tekin, Enerji Bakanı Albayrak'a vatandaşların elektrik faturalarında eneji tüketim bedelinin yüksek olması nedeniyle tepki gösterdi. Tekin, " Bunun izahını kimse yapamıyor "dedi.

CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Plan Bütçe görüşmelerinde Enerji Bakanı Berat Albayrak’a vatandaşların elektrik faturalarında alınan enerji tüketim bedelini sordu. Tekin, " Sayın Bakanım, 'elektrik faturalarını incelediğimizde de halk isyan halinde. 80 liralık tüketim bedelimi olur. Bunun izahını kimse yapamıyor. Ben bu konuda çaresizim ve cevapsızım. CHP'den bize gelenlere bekleyin kardeşim CHP iktidarını diyorum, AK Parti'den bana gelen insanlara da sizin adresinizi veriyorum. Allah kesenize kuvvet versin "dedi. 

Bakan Albayrak ise, "Dolayısıyla Türkiye olarak biz, enerjide özellikle doğal kaynaklarımızın kısıtlı olduğu, özellikle fosil yakıtlar, kömürü bir kenara koyduğumuzda bağımlı bir ülke olarak bu noktada resme çok ama çok dikkatli ve stratejik bakmak zorundayız "diye konuştu.  E.Caner CABBAR 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan 17 Aralık'ta geliyor21 Kasım 2017 Salı 22:15
  • Kıbrıs Rum yönetiminden Doğu Akdeniz’de Türkiye'yi 'dışlama' toplantısı21 Kasım 2017 Salı 16:01
  • Adil Öksüz hakkında flaş karar21 Kasım 2017 Salı 15:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-25 Aralık'taki aynı tezgahı Amerika'da kurdular21 Kasım 2017 Salı 12:34
  • "NATO'daki skandalın üzeri örtülmemeli"21 Kasım 2017 Salı 11:00
  • BÜYÜKŞEHİR BATAK İHALELERİ 'ŞAİBELİ'21 Kasım 2017 Salı 10:30
  • Rıza Sarraf davasında son dakika gelişme!20 Kasım 2017 Pazartesi 23:30
  • Son kozları seçim sistemiyle oynamak20 Kasım 2017 Pazartesi 23:00
  • Kılıçdaroğlu seçim istiyor20 Kasım 2017 Pazartesi 22:45
  • Torba yasa AHİM'e gidebilir20 Kasım 2017 Pazartesi 22:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti