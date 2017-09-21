Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kilo 750 gram kubar esrar yakalandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kilo 750 gram kubar esrar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık veOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu'ya bağlı Karakavak Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 3 kilo 750 kilogram kubar esrar bulundu. Öte yandan bir tarla da yapılan aramada da 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili M.G ve M.Y'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.