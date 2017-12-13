Tekirdağ’ın En Kalabalık Mahallesine Kameralar Yerleştirilecek

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Tekirdağ'ın en kalabalık mahallesi olan Kızılpınar Mahallesi'nde güvenliğin daha da iyi sağlanması için mahallenin...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Tekirdağ'ın en kalabalık mahallesi olan Kızılpınar Mahallesi'nde güvenliğin daha da iyi sağlanması için mahallenin geneline Kent Güvenlik Sistemi kapsamındaki kameralar yerleştiriliyor. Ayrıca muhtarlığın hemen yanına ise Jandarma Asayiş noktası kuruldu.

Sadece geçtiğimiz ay bin kişinin üzerinde göç alan ve Tekirdağ'ın nüfusu en çok mahallesi olan Kızılpınar Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tedbiri elden bırakmıyor. Olası her olaya karşı mahalledeki güvenlik önlemlerine hassaslıkla müdahale etmek için Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın talimatıyla mahalleye "Asayiş Noktası" kuruldu.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, jandarmanın ilçe merkezinde olduğunu ve olaylara geç müdahale etmemesi adına Kızılpınar Mahallesi'ne bir nokta oluşturmanın faydalı olacağını kaydetti.

Sistemin faydası kısa sürede görüldü. Mahalledeki birçok olay jandarmanın kısa sürede müdahalesiyle büyümeden önlendi. Ayrıca mahalle genelinde 7/24 kayıt yapacak Kent Güvenlik Sistemi kapsamında kameralar yerleştirilmeye başlanıldı. Mahallenin giriş, çıkış ve iç noktalarına yerleştirilecek onlarca kamera ile mahalledeki güvenlik sürekli takip edilecek.