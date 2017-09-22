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Tekkeköy Belediyesi sanayilere el attı

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Tekkeköy Belediyesi sanayilere el attı
Samsun Tekkeköy Belediyesi sanayi siteleri içerisinde kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler ilk iş olarak yol çalışmalarına hız verdi.Başkan Togar, " Halkımızın tüm taleplerine anında cevap vermeye çalışıyoruz "dedi.

Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve binlerce kişinin çalıştığı sanayi sitelerinde Tekkeköy Belediyesi ekipleri uzun ömürlü, kalıcı ve kapsamlı beton yol çalışmaları başlattı. Samsun ekonomisinin ve istihdamının en önemli yerleri arasında bulunan sanayi siteleri içerisinde köklü çalışmalar başlattıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz "dedi. 

"İlçemizin dört bir yanında hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz "diyen Başkan Togar,"62 Mahallemizin neredeyse tamamında farklı alanlarda faaliyet gösteren araçlarımız ve ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Şimdi de şehrimizin ve ilçemizin ekonomisinin kalbi sayılan ve içerisinde ulusal, uluslararası ticari faaliyetler yürüten dev firmalarında bulunduğu sanayi sitelerimizde kapsamlı bir çalışma başlattık. Özellikle sanayi sitelerimizin içerisinde bulunan, zamanla deforme olan yollarımızda beton çalışmasına ağırlık verdik. Halkımızın tüm taleplerine anında cevap vermeye çalışıyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde adaletli bir hizmet akışı yürütmek için talepleri aciliyet sıralaması yapmak zorundayı "diye konuştu. 

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KALICI ÇÖZÜMLER 
ÜRETECEĞİZ 

Mahallelinin kadar, sanayicilerinde Tekkeköy Belediyesi'nden beklentileri olduğunu belirten Başkan Togar, şöyle devam etti; " Sanayi sitelerinin yönetimleri ile yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde sanayilerimizde çalışma başlatacağımızı söylemiştik. 30 yıl sonra ilk defa şehrimizin ekonomisinin ve istihdamının en önemli merkezi olan sanayilerimizin yollarında uzun ömürlü ve kalıcı çalışmalar planlayarak beton yol yapımına başladık. Yıllar sonra sanayi sitelerimiz içerisinde böyle büyük ve kapsamlı kalıcı çözüm için harekete geçen bizler olduk. Senelerce sanayi sitelerimiz içerisinde gelip geçici günü kurtaran çalışmalar yapılmış. Artık sanayilerimize uzun ömürlü, kalıcı ve tüm sorunları ortadan kaldıran planlı bir çalışma hamlesi içerisindeyiz."

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