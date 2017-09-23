Tem Otoyolu Bolu Kesimi 1 Ay Trafiğe Kapalı

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapalı olacak.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapalı olacak.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arası İstanbul-Ankara istikameti 1 süreyle trafiğe kapatıldı.

Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, trafiğin Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verileceği ve çalışmanın 21.10.2017 tarihine kadar süreceği belirtildi.