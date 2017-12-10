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Tem Otoyolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tem Otoyolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
İstanbul'da TEM otoyolunda 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM otoyolunda 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM otoyolu Edirne istikameti Kınalı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde seyir halinde bulunan iki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Maryam G.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Maryam G., S.K. ve S.A. isimli yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye getirilen Maryam G. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sebebiyle TEM otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmalar sonrasında çekici yardımıyla araçların kaza mahallinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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